Представителя миссии ОБСЕ в Донбассе внесли в базу данных «Миротворца»

Представитель миссии ОБСЕ в Донбассе, россиянин Николай Алексеев, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщается на странице украинского ресурса в Facebook.

«Представитель миссии ОБСЕ на востоке Украины. Дипломатическая карточка получена им в мае текущего года в украинском МИДе», — цитирует текст RT.

Причиной внесения в базу Алексеева стала «деятельность, несовместимая с дипломатическим статусом», а также продвижение идей «русского мира».

13 июля российский тележурналист Андрей Малахов попал в базу данных «Миротворца» за «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России» — телемосте с Украиной, который состоялся 12 июля.

Российская журналистка Ольга Скабеева назвала особой формой шизофрении то, что Малахова внесли в список «Миротворца» за то, что он провел российскую программу на российском телевидении.