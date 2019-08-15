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Экипаж аварийно севшего лайнера А321 попал в базу данных «Миротворца»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Весь экипаж совершившего экстренную посадку в Подмосковье лайнера A321 «Уральских авиалиний» попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» за полеты в Крым. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает «РИА Новости».

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Отмечается, что членов экипажа обвинили в «неоднократном нарушении границы Украины», а также незаконном «перемещении людей и грузов» в Крым.

ЧП произошло утром 15 августа в Московской области. Лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся.

На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По информации медслужб, пострадали 74 человека, в больнице остается один.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Кроме того, Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

Украинский сайт «Миротворец» существует с 2014 года и не является официальным ресурсом. Позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Содержит открытую базу личных данных, собранную нелегальным путем и средствами разведки по открытым источникам и опубликованную без чьего бы то ни было согласия. Включенных в базу авторы сайта называют сепаратистами или агентами Кремля.

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