Экс-канцлер ФРГ Шредер оказался в базах «Миротворца»

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер попал в базы скандально известного украинского сайта «Миротворец».

Как говорится в пятницу, 9 ноября, в разделе «Чистилище», политику вменяется в вину покушение на украинский суверенитет и территориальную целостность страны. Также Шредера якобы уличили в антиукраинской пропаганде.

Среди «доказательств» приводится, в частности, заявление Шредера, что Киев ведет войну против Донбасса, и одно из его интервью, в котором он признал реальностью воссоединение Крыма с Россией.

Герхард Шредер занимал пост федерального канцлера ФРГ в 1998–2005 годах.

Сайт «Миротворец» публикует персональные данные журналистов, деятелей культуры, дипломатов, и политиков разных стран, которые, по мнению его администраторов, «провинились» перед украинским национализмом.

Так, в конце сентября в базы данных внесли главу МИД Венгрии, после чего в Будапеште назвали ложью заявление Киева о непричастности к «Миротворцу».