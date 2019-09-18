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Кабмин ФРГ продлил участие в коалиции против ИГ на полгода

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Фото: Global Look Press/Reiner Zensen/imago-images
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Официальный представитель ФРГ Ульрике Деммер заявила, что правительство Германии продлило мандат бундесвера в коалиции против ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ) до 31 марта 2020 года. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает «РИА Новости».

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«Сегодня федеральное правительство подготовило для рассмотрения бундестага решение о продлении мандата для вооруженных сил Германии в Ираке и Сирии для стабилизации и противодействия ИГ. Речь идет также о содействии примирению», — отметила Деммер.

Уточняется, что продление мандата предусматривает задействование до 700 военнослужащих. Деммер объяснила причину такого решения, указав, что ИГ продолжает вооруженную борьбу в захваченных регионах и готово к проведению терактов в Сирии, Ираке и Европе.

В августе президент США Дональд Трамп заявил, что террористы, захваченные армией США в Сирии, будут возвращены в страны их происхождения, в том числе и в Европу.

16 февраля он призвал европейские страны, в том числе Великобританию, Францию и Германию, «взять обратно» сотни захваченных в Сирии боевиков ИГ, а затем предать их суду.

В противном случае он пригрозил отпустить их. Американский лидер отметил, что США не хотят наблюдать за тем, как террористы проникают в Европу. По его словам, именно туда экстремисты и направятся после своего освобождения.

Свою угрозу он повторил 2 августа.

США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против «Исламского государства». В САР американские власти действуют без согласия правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции.

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