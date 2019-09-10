США ввели новые санкции против ИГ, «Аль-Каиды» и КСИР

Соединенные Штаты Америки объявили о введении новых санкций в отношении «широкого списка террористов и тех, кто оказывает им поддержку». Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского минфина.

Ограничения затрагивают 15 физических лиц и организаций, связанных с террористическими организациями «Исламское государство» и «Аль-Каида» (обе запрещены в России), а также Корпусом стражей исламской революции Ирана и палестинским движением ХАМАС.

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