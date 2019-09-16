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Лидер террористов ИГ рассказал о планах на будущее

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Фото: REUTERS
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Глава террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади записал аудиообращение «Совершайте подвиги!», в котором рассказал о дальнейших намерениях своей организации. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщила в Twitter глава аналитического центра SITE Intelligence Group Рита Катц.

По ее словам, речь аль-Багдади длится 30 минут. В ней говорится о религии, «силе» группировки, а также планах ИГ по работе «на разных фронтах». Кроме того, в аудиозаписи аль-Багдади призвал сторонников «удвоить усилия» и раскритиковал правителей-«тиранов» в таких странах, как Египет, Судан, Ливия и Йемен, отмечает The Sun.

Это первое публичное обращение лидера террористов с апреля прошлого года, до этого он обращался к террористам только в 2014 году.

В августе 2018 года СМИ сообщили, что аль-Багдади тяжело ранен и потерял способность управлять группировкой.

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