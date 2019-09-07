В Сан-Франциско признание стрелковой ассоциации террористами вызвало скандал

Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) власти города Сан-Франциско (Калифорния) признали террористической организацией, что вызвало скандал в США. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает «РИА Новости».

Закон, принятый советом города, где NRА определяется как «внутренняя террористическая организация», является декларацией, не имеющей практического применения, но власти Сан-Франциско считают его первым шагом в борьбе с организацией.

«Никто не сделал больше для раздувания жестокости с применением огнестрельного оружия, чем NRА», — считает автор законопроекта Кэтрин Стефани.

При этом и власти США, и видные демократы из конгресса, которые всегда выступали за ограничение продажи оружия, не комментируют этот закон.

В самой организации развернули в соцсетях компанию протеста против решения властей Сан-Франциско.

NRA с ее пятью миллионами членами является крупнейшим оружейным лобби в США и имеет серьезный политический вес, активно спонсируя республиканскую партию.

В последние время в нескольких американских штатах произошла массовая стрельба. Наиболее резонансные случаи — нападения в Эль-Пасо (Техас) и Дейтоне (Орегон). В результате обоих инцидентов погибло более 30 человек, более 50 пострадало.

5 августа президент США Дональд Трамп предложил ужесточить проверки при покупке оружия.