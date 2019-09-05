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В США нашли способ предотвратить стрельбу и насилие

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Фото: Depositphotos
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Американская писательница и политик Марианна Уильямсон предложила способ борьбы с увеличением случаев стрельбы и насилия в стране. Об этом 2 сентября сообщило издание The Washington Post.

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В своей речи, где Уильямсон заявила о намерении стать следующим президентом США, она предложила создать министерство мира. По задумке, ведомство должно будет заниматься разрешением конфликтных ситуаций, восстановлением правосудия, предотвращать насильственные действия с помощью социального и эмоционального обучения.

По мнению писательницы, случаи вооруженных нападений участились из-за насильственной культуры, в которой воспитывается население США.

В свою очередь австралийский политолог Джамал Дауд предложил западным странам обратить внимание на идею американской писательницы. При этом, по его мнению, Уильямсон не стоит ждать победы на выборах, поскольку американцы пока всё еще предпочитают риторику насилия, а не риторику мира, пишет «Федеральное агентство новостей».

В начале августа 20 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в районе торговых центров Walmart и Cielo Vista Mall в Эль-Пасо в американском штате Техас.

Среди погибших — шесть граждан Мексики, еще семь мексиканцев получили ранения. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса.

Перед нападением он опубликовал в интернете манифест против мигрантов, в частности, против латиноамериканцев, «наводнивших» Техас.

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