Американские супермаркеты ограничили продажу патронов и оружия

После серии трагедий со стрельбой в США крупнейшие супермаркеты страны сети Walmart решили ограничить продажу патронов и оружия, сообщает CBS News.

Кроме того, 4 сентября главный исполнительный директор Walmart Дуглас Макмиллон объявил о запрете на открытое ношение оружия в супермаркетах.

Теперь компания планирует прекратить продажу патронов для карабинов и короткоствольного оружия, а также продажу самого короткоствольного оружия. Однако продажа охотничьих винтовок и патронов к ним по-прежнему будет разрешена.



Изменение политики Walmart объяснила расстрелом 22 человек в супермаркете в Эль-Пасо (штат Техас). Примеру Walmart решил последовать другой розничный гигант — Kroger.

Однако некоторые американцы восприняли новые правила в штыки.

Так, Национальная стрелковая ассоциация США заявила, что ей «стыдно смотреть, как Walmart уступает давлению антиоружейной элиты. Вместо очередей в Walmart скоро будут очереди в других магазинах, более приверженных основополагающим свободам Америки».

1 сентября Белый дом заявил о планах сотрудничать с конгрессом для прекращения трагедий со стрельбой в США.