Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе

Пять человек пострадали, еще 24 получили ранения в результате стрельбы в американском городе Одесса в штате Техас. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Инцидент произошел после того, как полицейские остановили машину для проверки. Водитель автомобиля открыл стрельбу, захватил грузовик, а затем попытался скрыться на нем.

Изначально предполагалось, что стрельба велась с нескольких сторон, а преступников может быть двое и они передвигались на двух машинах. Позднее выяснилось, что стрелок был один.

Мотивы действий стрелка на данный момент неизвестны. Подозреваемый был застрелен во время перестрелки с полицейскими.

Отмечается, что 14 пострадавших были госпитализированы в больницы Техаса. Все они закрыты на вход и выход ради безопасности пациентов и персонала, пока не будет решено, что опасность миновала.

30 августа на стадионе в городе Мобил, штат Алабама, произошла стрельба, в результате которой пострадали не менее 10 подростков.