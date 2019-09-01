Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе
Пять человек пострадали, еще 24 получили ранения в результате стрельбы в американском городе Одесса в штате Техас. Об этом сообщила телекомпания CNN.
Wow🚨 Here is another angle of the Odessa, Texas Shooting.#activeshooter #odessatx #odessa pic.twitter.com/X8r3ebNbW3— The Culture Updates 🥇 (@UpdatesCulture) 31 августа 2019 г.
Инцидент произошел после того, как полицейские остановили машину для проверки. Водитель автомобиля открыл стрельбу, захватил грузовик, а затем попытался скрыться на нем.
Изначально предполагалось, что стрельба велась с нескольких сторон, а преступников может быть двое и они передвигались на двух машинах. Позднее выяснилось, что стрелок был один.
Мотивы действий стрелка на данный момент неизвестны. Подозреваемый был застрелен во время перестрелки с полицейскими.
Отмечается, что 14 пострадавших были госпитализированы в больницы Техаса. Все они закрыты на вход и выход ради безопасности пациентов и персонала, пока не будет решено, что опасность миновала.
30 августа на стадионе в городе Мобил, штат Алабама, произошла стрельба, в результате которой пострадали не менее 10 подростков.