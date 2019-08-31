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Девять человек стали жертвами разборок на западе Мексики

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Фото: REUTERS/Oscar Martinez
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Девять человек погибли, 11 получили ранения в результате вооруженного столкновения двух преступных группировок в Мексике, сообщило министерство общественной безопасности и защиты граждан.

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Инцидент произошел в городе Тепалькатепек в западном штате Мичоакан. На месте были обнаружены 11 машин с пулевыми отверстиями, передает ТАСС. Еще два автомобиля были подожжены, чтобы заблокировать дорогу, ведущую к трем населенным пунктам.

В город Тепалькатепек, как отмечается, были направлены подразделения полиции, национальной гвардии и вооруженных сил.

За первые шесть месяцев текущего года в Мексике от насилия погибли более 17,6 тыс. человек. Это на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, который стал рекордным по числу убийств, подчеркивает агентство. Ответственность за преступления несет наркомафия.

31 июля сообщалось, что в мексиканском штате Морелос убили журналиста Рохелио Баррагана. Мужчину обнаружили в багажнике автомобиля. Барраган был главой новостного портала Guerrero al Instante в штате Герреро.

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