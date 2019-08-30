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В Мексике нашли тайные захоронения с останками почти 5 тыс. человек

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Власти Мексики обнаружили на территории страны более 3 тыс. тайных захоронений с останками почти 4,9 тыс. человек. Эти находки были сделаны с 2006 года по настоящее время, сообщила в пятницу, 30 августа, глава Национальной комиссии по поиску пропавших без вести Карла Осуна.

Речь идет об общих могилах, в которых обычно оставляют тела своих жертв преступные группировки и наркокартели. Как передает ТАСС, больше всего таких захоронений нашли в штатах Тамаулипас, Чиуауа, Герреро, Синалоа, Сакатекас и Халиско.

По официальным данным, число пропавших без вести мексиканцев к началу текущего года превышало 40 тыс. человек.

В феврале этого года сообщалось о тайных захоронениях в штате Колима, где обнаружили около 70 человеческих тел. На места погребения указали преступники, которые были задержаны местными властями.

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