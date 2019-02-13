Около 70 тел обнаружили в тайных захоронениях в Мексике

Около 70 человеческих тел были обнаружены в тайных захоронениях мексиканского штата Колима. Об этом сообщила местная генеральная прокуратура.

Всего в Санта-Росе муниципалитета Текоман найдено 69 тел. Сейчас специалисты пытаются установить личности погибших. Правительство предоставляет все необходимое, в том числе персонал и оборудование, пишет издание Telemundo.

На территории муниципалитета было обнаружено 11 тайных захоронений. На них указали преступники, которые были задержаны местными властями. Прокурор штата Габриэль Вердуско встретился с родственниками людей, которые пропали без вести, чтобы идентифицировать возможных погибших.

21 января исполнительный секретариат Национальной системы общественной безопасности сообщил, что более 33,34 тыс. человек стали жертвами умышленных убийств в Мексике в 2018 году.

18 января Национальная поисковая комиссия при министерстве внутренних дел Мексики сообщила, что сейчас в стране пропавшими без вести считаются более 40 тыс. жителей.