Alextime-аут: за что Мексика возненавидела скандального россиянина

Скандально известный блогер Алексей Макеев приговорен в Мексике к 37 годам тюрьмы и штрафу в 500 тыс. песо (чуть больше 26 тыс. долларов США). Он признан виновным в убийстве 19-летнего парня в Канкуне. Хроника преступлений Макеева и перспективы его возвращения на родину — в материале «Известий».

видео Стоп-кадр видео. Нападение на Алексея Макеева в Канкуне Фото: youtube.com

Макеев уехал из России и последние несколько лет провел в Мексике, где снимал и выкладывал видеоролики, в которых безосновательно оскорблял местных жителей и высказывал угрозы в их адрес. Также он демонстрировал явную любовь к нацистской символике. Своим поведением блогер быстро сумел заработать прозвище «Русский наци-лорд» (Lord Nazi Ruso. — исп.) и неприкрытую ненависть соседей.

В конце концов 19 мая 2017 года выходки гостя из России закончились попыткой линчевания. Толпа разгневанных жителей курортного Канкуна пришла к коттеджу, где жил Макеев, и начала настоящий штурм его жилища. Над домом запустили квадрокоптер с надписью на испанском «Здесь живет русский наци-лорд».

Первого же ворвавшегося в помещение паренька блогер убил несколькими ударами ножа. Драка была зафиксирована видеокамерами. Погибшему было 19 лет. Макеев нанес еще несколько ударов другим нападавшим, после чего был обезврежен. Он получил серьезную травму головы. От гнева толпы россиянина спасли подоспевшие полицейские.

Как сидится в Мексике

Первым его местом заключения стала тюрьма в Канкуне, но власти перевели его оттуда, опасаясь мести местных жителей. Так он оказался в тюрьме города Четумаль (столицы штата Кинтана-Роо). Но там Макеев начал вести себя агрессивно по отношению к сокамерникам. Наблюдатели связали это с тем, что в стенах учреждения не было условий для работы с заключенными, страдающими от душевных расстройств. Ряд источников сообщил, что Макееву удалось подчинить себя ряд заключенных, дескать, он воспользовался заварушкой между двумя враждующими группировками и завоевал авторитет. Другие источники, напротив, утверждали, что Макеев подвергался унижениям и издевательствам со стороны представителей мексиканских банд, и указывали, что россиянин не имел элементарных бытовых условий. Геннадий Макаров, представившийся «Московскому комсомольцу» защитником Макеева, заявил после приговора, что его клиент голодал в заключении. «Ему не выдали одежду. Ходил в камере голый или обмотанный какими-то грязными тряпками. По мере возможности я высылал ему деньги. Но сокамерники отнимали средства, взамен могли купить ему лепешку или пирожок. За два года Макеев сильно похудел, у него шатаются зубы, выпадают волосы. Питался он раз в день — давали только миску баланды» , — рассказывает Макаров. В прошлом году в Сети появилось видео, на котором Макеев жаловался на условия пребывания в колонии. «Сейчас я нахожусь фактически в предсмертном состоянии, выпадают ногти, волосы, шатаются зубы, у меня крайнее физическое и нервное истощение. Сейчас происходит покушение на мою жизнь», — говорил он.

Фото: TASS/DPA/Arne Dedert

В Канкуне, куда вернули арестанта в 2018 году, в поведении Макеева наметились значительные перемены. Под стражей Макеев успел поучаствовать в творческой жизни арестантов — он был занят в любительском спектакле «Мифы, смуты и баламуты», посвященном завоеванию испанцами Нового Света (действие происходит в XVI веке). Российский заключенный получил роль католического священника. Постановкой занимался талантливый актер с 55-летним стажем и 40-летним опытом работы в пенитенциарных учреждениях Хорхе Корреа Фуэнтес. Вероятно, с Макеевым провели большую работу в плане психиатрии. На кадрах видно, что Макеев ведет себя более сдержанно, он похудел и довольно дружелюбен по отношению к партнерам по сцене. В тюрьме он свел татуированную свастику со своего лица.

Тонкости экстрадиции

Взаимоотношения между Россией и Мексикой в части экстрадиции урегулированы договором «О передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы» от 7 июля 2004 года. Россия ратифицировала его 9 января 2006-го.

«Существует ряд условий для экстрадиции осужденного в принимающую страну: он должен являться гражданином принимающего государства; приговор вступить в законную силу; в отношении осужденного в передающем государстве не должно вестись уголовного или иного судопроизводства; имеется согласие осужденного на передачу. Обе стороны согласны на передачу осужденного, кроме того, срок неотбытого наказания на день получения запроса о передаче должен составлять не менее шести месяцев. Важная деталь — осужденный на момент передачи должен исполнить меру наказания финансового характера и обязательства по возмещению ущерба от преступления либо должны быть гарантии исполнения решения. Исполнение приговора не должно противоречить законодательству принимающего государства», — рассказала «Известиям» Татьяна Пашкевич, адвокат юридической компании BMS Law Firm. Она уточнила, что Мексика вправе осуществлять помилование и амнистию осужденного. Также в договоре говорится, что принимающая страна не может заменить лишение свободы мерой наказания финансового характера, однако производство должно вестись по ее законам. После исполнения приговора осужденным или в случае его побега уведомляется страна, передавшая преступника.

алекс Фото: Depositphotos

В случае с Макеевым пока непонятно, вернется ли он на родину. Сам осужденный категорически против.

«Макеев имеет право на передачу для дальнейшего отбывания наказания в России, однако пока он с такой просьбой не обращался», — сообщили источники в посольстве.

Поклонники «творчества» Макеева заявляли, что российское консульство не в достаточной степени оказывало поддержку гражданину своей страны. Дело, однако, в том, что сам Макеев в категоричной форме отказался от какой-либо помощи и от российских защитников. От предпочел местного адвоката.

В случае получения сведений о том, что гражданин Российской Федерации, находящийся на территории государства пребывания, арестован, заключен в тюрьму, взят под стражу или задержан, консульское должностное лицо должно получить в государстве пребывания информацию о гражданине (фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, место жительства, принадлежность к гражданству Российской Федерации), а также об обстоятельствах дела.

«Он регистрирует эти сведения в специальном журнале и сообщает данную информацию главе консульского учреждения. Сотрудники консульства обязаны принять меры по обеспечению надлежащей юридической помощью гражданина Российской Федерации, находящегося под арестом, заключенного в тюрьму, взятого под стражу или задержанного, и принять меры для личной встречи. Должностное лицо должно убедиться, что в отношении гражданина соблюдаются общепризнанные принципы и нормы международного права, положения международных договоров, участниками которых являются Россия и государство пребывания», — говорит Пашкевич. Если права нарушены, сотрудник консульства должен постараться их восстановить законными способами. Законодательство предписывает дипработникам воздерживаться от принятия любых мер от имени гражданина, попавшего в подобные ситуации, если указанный гражданин возражает против принятия таких мер, как в случае с Макеевым.

суд Фото: Depositphotos

В посольстве России в Мексике сообщили, что основные права Макеева были соблюдены во время процесса.

С одной стороны, Макееву выгодно попасть на родину, так как здесь его дело могут пересмотреть и квалифицировать по менее тяжкой статье, например, превышение пределов необходимой обороны. Даже если этого не случится, максимальный срок за убийство в России почти в три раза меньше, чем в Мексике (до 15 лет колонии). Однако Макеева по обстоятельствам преступления могут признать недееспособным и надолго упрятать в медицинское учреждение закрытого типа как лицо, представляющее опасность для общества.

Что такое Alextime

Антигерой этой криминальной истории родился в подмосковной Электростали в 1974 году. Какое-то время занимался предпринимательской деятельностью. Макеев громко заявил о себе после того, как завел блог под ником Alextime. Его аккаунт несколько раз блокировали, но открывали снова. Сюжет его роликов сводился к издевательствам и избиению случайных прохожих — женщин, стариков и детей. Поклонников такое зрелище успешно находило. Первыми жертвами Макеева стали соотечественники. В 2003 году он дважды привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Дважды его помещали в психиатрический стационар. В неудобную ситуацию попали люберецкие медики, когда выяснилось, что он после своих многочисленных приключений продлил срок действия водительских прав на основании выданной ими справки.

«Пришел опрятный человек, адекватный, на все вопросы отвечал правильно, все тесты прошел замечательно. Можем отметить повышенный IQ-коэффициент», — отвечала в 2013 году на вопросы журналистов «Вести. Москва» Марина Камалитдинова, врач-невролог медицинского центра, реквизиты которого значились на документах блогера. Известно, что мать и отец Алексея регулярно призывали сына пройти лечение в психиатрической клинике, но тщетно.

алекс Блогер Алексей Макеев Фото: youtube.com

Многочисленные подробности своей личной жизни Макеев открывал своим подписчикам в видеороликах. Что из сказанного правда, а что плод нездоровой фантазии Алексея уже сложно сказать. Он хвалился, что сколотил капитал на биржевых торгах, но более вероятно, что он зарабатывал, как и большинство блогеров, на рекламе, размещенной в видеохостинге. Также распространялась информация о том, что с 2007 года он проживал за границей, был инструктором по дайвингу в Египте. Якобы он даже спас несколько человек от смерти. Это вполне могло соответствовать действительности — по Сети ходит видео примерно тех времен, в кадре инструктор-атлет со здоровым взглядом, ровным голосом объясняет как пользоваться снаряжением аквалангиста. Но, по слухам, Алексей пережил кислородное голодание — на глубине закончился кислород. Макеев получил травму мозга. Вскоре после этого его попросили с должности из-за... хамского отношения к клиентам. Эта версия вполне правдоподобна — соседи по подъезду, знавшие Макеева с детства, и представить не могли, что вежливый и тихий Леша способен обругать мать с грудным ребенком или сбить с ног пенсионерку. Вырос он в приличной семье — мама учительница, папа участник Великой Отечественной.

В Мексику он перебрался в 2015 году. Наибольшую популярность получили снятые им ролики с унижением мексиканских женщин в общественных местах.