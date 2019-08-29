Число жертв нападения на бар в Мексике увеличилось до 29. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

По данным агентства, в четверг в больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения во время атаки на бар в городе Коацакоалькос.

Еще восемь пострадавших остаются в больницах, состояние некоторых из них оценивается как крайне тяжелое.

Как сообщалось 28 августа, пожар в заведении El Caballo Blanco в штате Веракрус произошел накануне вечером. Он начался после того, как бар забросали коктейлями Молотова.

По данным Los Angeles Times, напавшие на заведение злоумышленники заблокировали экстренные выходы. Городские власти полагают, что владелец заведения отказал наркодельцам, которые хотели продавать в его баре запрещенные вещества, и они ему отомстили.