В баре в Мексике сгорели 23 человека

Не менее 23 человек погибли и еще 13 получили тяжелые ранения в результате пожара в баре в мексиканском штате Веракрус. Соответствующее заявление опубликовано на странице генпрокуратуры штата в Twitter.

«В результате пожара в баре погибли 23 человека — 8 женщин и 15 мужчин. Тяжелые ранения получили 13 человек, которые уже получают медицинскую помощь в различных медучреждениях», — говорится в тексте.

#InfoChiapasMX | Suman 23 víctimas fatales y 13 lesionados de gravedad, tras ataque a bar "El Caballo Blanco" en Coatzacoalcos, Veracruz. pic.twitter.com/kJ92pynJHn — InfoChiapasMX (@InfoChiapasMX) 28 августа 2019 г.

Инцидент произошел поздно вечером 27 августа в баре El Caballo Blanco в городе Коацакоалькос, пишет сайт kp.ru.

По информации газеты La Razon, пожар начался после атаки на бар с применением коктейлей Молотова. Пока власти не подтвердили эту версию.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего и причины возникновения пожара. Прокуратура пытается установить, стало ли происшествие последствием атаки.

25 августа в Мексике нашли мертвым журналиста Невита Кондес Харамильо, который возглавлял новостной интернет-портал Observatorio del Sur («Обсерваторио дель сур»). На его теле было несколько колотых ранений.