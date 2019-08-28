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В баре в Мексике сгорели 23 человека

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Фото: twitter.com/Juan Pablo Armas (@JuanPabloArmas_ )
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Не менее 23 человек погибли и еще 13 получили тяжелые ранения в результате пожара в баре в мексиканском штате Веракрус. Соответствующее заявление опубликовано на странице генпрокуратуры штата в Twitter.

«В результате пожара в баре погибли 23 человека — 8 женщин и 15 мужчин. Тяжелые ранения получили 13 человек, которые уже получают медицинскую помощь в различных медучреждениях», — говорится в тексте.

Инцидент произошел поздно вечером 27 августа в баре El Caballo Blanco в городе Коацакоалькос, пишет сайт kp.ru.

По информации газеты La Razon, пожар начался после атаки на бар с применением коктейлей Молотова. Пока власти не подтвердили эту версию.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего и причины возникновения пожара. Прокуратура пытается установить, стало ли происшествие последствием атаки.

25 августа в Мексике нашли мертвым журналиста Невита Кондес Харамильо, который возглавлял новостной интернет-портал Observatorio del Sur («Обсерваторио дель сур»). На его теле было несколько колотых ранений.

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