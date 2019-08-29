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Очевидцы сообщили о массовой драке со стрельбой в московском парке

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В Марьинском парке Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Свидетели конфликта рассказали о возможном наличии пострадавших в результате инцидента. Подробностей происшествия не приводится.

26 августа сообщалось о массовой драке, которая произошла в центре Ростова-на-Дону. В ней участвовало более 10 человек. Выехавшие на место событий полицейские пресекли развитие конфликта, в результате потасовки никто не пострадал.

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