Очевидцы сообщили о массовой драке со стрельбой в московском парке

В Марьинском парке Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Свидетели конфликта рассказали о возможном наличии пострадавших в результате инцидента. Подробностей происшествия не приводится.

26 августа сообщалось о массовой драке, которая произошла в центре Ростова-на-Дону. В ней участвовало более 10 человек. Выехавшие на место событий полицейские пресекли развитие конфликта, в результате потасовки никто не пострадал.