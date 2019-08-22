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Восемь человек пострадали в драке с перестрелкой в Назрани

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В результате конфликта в Назрани пострадали восемь человек. Об этом телеканалу «360» 22 августа рассказали в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.

Инцидент произошел вечером 21 августа на проспекте Индриса Базоркина. Между местными жителями произошел бытовой конфликт, в результате которого пострадали восемь человек.

На опубликованных очевидцами в соцсетях кадрах видно, как молодой человек пытается зацепиться за проезжающую машину и падает на асфальт, вокруг большое количество людей, слышны звуки выстрелов. Как сообщила интернет-газета «Ингушетия» со ссылкой на осведомленный источник, зачинщиками стала группа неизвестных, которая напала на волонтеров и начала стрелять из травматического оружия. Уточняется, что волонтеры пытались выследить торговца наркотиками.

По факту происшествия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет сайт kp.ru.

Ранее 22 августа сообщалось, что бойцов Росгвардии направили в кузбасское село после массовой драки.

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