Бойцов Росгвардии направили в кузбасское село после массовой драки

Дополнительные подразделения полиции и Росгвардии направили в село Подгорное Кемеровской области, где ранее произошла массовая драка, во время которой пострадали два человека. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил журналистам источник в силовых структурах региона.

«Во избежание возможного продолжения конфликта туда направлены несколько экипажей полиции и [бойцы] Росгвардии», — цитирует собеседника ТАСС.

По данным источника, подрались две пьяные компании. При этом ранее в правоохранительных органах журналистам рассказали, что в конфликте участвовали местные жители, в том числе цыгане. В результате два человека получили ножевые ранения, пишет «Газета.ру».

В июне массовая драка произошла в селе Чемодановка Пензенской области. Полиция доставила в отделения 174 человека. Всего в конфликте пострадали пять человек, троим из них госпитализация не потребовалась. Один из пострадавших скончался в больнице. По информации МВД, причиной стычки стал бытовой конфликт.

Тогда же было возбуждено дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Позже СК РФ переквалифицировал его на статью об убийстве.