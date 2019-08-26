Прямой эфир

В центре Ростова-на-Дону произошла массовая драка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Ростова-на-Дону произошла массовая драка. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД России.

«В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами, на место незамедлительно прибыли полицейские и обеспечили охрану общественного порядка», — сообщили в управлении.

По данным информагентства, в результате потасовки никто не пострадал. Полиция начала проверку.

Как сообщает сайт «1Rnd.ru», инцидент произошел 25 августа на улице Большая Садовая. В драке участвовали более десяти человек.

22 августа сообщалось о массовой драке в селе Подгорном Кемеровской области. После конфликта, возникшего между двумя группами нетрезвых людей, в поселок отправили бойцов Росгвардии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками
«Зенит» оштрафовали на один матч за драку фанатов с ОМОНом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019