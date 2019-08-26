В центре Ростова-на-Дону произошла массовая драка. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД России.

«В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами, на место незамедлительно прибыли полицейские и обеспечили охрану общественного порядка», — сообщили в управлении.

По данным информагентства, в результате потасовки никто не пострадал. Полиция начала проверку.

Как сообщает сайт «1Rnd.ru», инцидент произошел 25 августа на улице Большая Садовая. В драке участвовали более десяти человек.

22 августа сообщалось о массовой драке в селе Подгорном Кемеровской области. После конфликта, возникшего между двумя группами нетрезвых людей, в поселок отправили бойцов Росгвардии.