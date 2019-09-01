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Белый дом готов работать с конгрессом для прекращения стрельбы в США

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Фото: Global Look Press/White House
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Президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Майк Пенс готовы сотрудничать с американским конгрессом, чтобы прекратить трагедии, связанные со стрельбой в стране. Об этом Пенс заявил, комментируя стрельбу в Техасе, где погибли пять человек.

По его словам, он совместно с Трампом намерен работать с лидерами обеих партий, чтобы помочь решению данной проблемы. После заявления Пенс вылетел в Польшу, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных годовщине начала Второй мировой войны, пишет ТАСС.

По последним данным, число жертв при атаке составило пять человек, еще 21 пострадал. Устроивший стрельбу мужчина был ликвидирован при попытке скрыться.

Инцидент произошел около 16:00 (0:00 воскресенья, 1 сентября, мск) на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса. Полиция проводит расследование.

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