Черный сентябрь: диверсия в Аравии угрожает всей мировой экономике

Цены на нефть пережили рекордный в XXI веке единовременный рост, подскочив на торгах 16 сентября на 19%. Атака хуситов на саудовские нефтеперерабатывающие мощности по своему эффекту для нефтяного рынка превзошла все ближневосточные потрясения прошлого, включая исламскую революцию в Иране и вторжение войск Саддама Хусейна в Кувейт. Никто пока не может сказать точно, когда Саудовская Аравия сможет восстановить разрушенное производство, но мир закладывается на долгую задержку. Лишь в Америке в ус не дуют: президент Дональд Трамп отреагировал традиционным твитом, провозгласившим, что нефти в избытке, и параллельно распорядился распечатать стратегические резервы.

Ценовой взрыв

Торговая сессия в понедельник в Лондоне открылась беспрецедентно. Марка Brent в течение нескольких минут взлетела на $12 за баррель, до $71,95. Рост в долларовом выражении стал рекордным в истории рынка с 1988 года. Марка WTI тоже отстала не сильно, добравшись до отметки $65 за бочку. Впоследствии часть этого подъема была отыграна, цены опустились до $68 и $63 за баррель соответственно.

Взлет на нефтяном рынке был столь значительным, что по касательной зацепил и другие активы. В частности, подорожали американские государственные облигации и золото. В цене прибавили некоторые валюты, в основном сырьевых держав — российский рубль (поднялся на 0,8% к доллару), а также канадский доллар и норвежская крона. Фьючерсы на бензин в США подскочили на 13%.

нефть Фото: REUTERS/Toby Melville

Рывок оказался рекордным, потому что и ожидаемый срыв поставок будет исключительным в мировой истории. Йеменские боевики-хуситы, управлявшие поразившими нефтебазу в саудовском Абкайке беспилотниками, выступили, как говорится, «на все деньги», одним махом убрав с мирового рынка более 50% производства «черного золота» Саудовской Аравией — 5,7 млн баррелей в сутки. Для сравнения, начало ирано-иракской войны в 1980 году привело к остановке мощностей в 4,1 млн баррелей в день, вторжение иракских войск в Кувейт в 1990-м — 4,3 млн баррелей, а исламская революция в Иране — 5,6 млн баррелей.

Сейчас весь мир с напряжением следит, сможет ли Саудовская Аравия восполнить недостающие объемы нефти. Представители государственной нефтяной компании Aramco уверяют, что им по силам вернуть в оборот около 2 млн баррелей в сутки в течение ближайших дней или даже часов. Сделано это будет за счет коммерческих запасов. Проблема в том, что в последнее время саудовские резервы существенно сократились и находятся на многолетних минимумах. В любом случае полностью покрыть всю недостачу они не смогут. И на данный момент четкого ответа о том, когда будет восстановлено снабжение через Абкайк (или будет найдена замена ему через другие саудовские заводы), нет ни у кого. Принц Салман, премьер-министр страны и фактический руководитель ее нефтяной отрасли, от комментариев о восстановлении разрушенного производства отказался.

ОАЭ не спасут

Всё это заставляет посмотреть на карту мира и поискать государства, готовые подхватить упавшее из рук Саудовской Аравии знамя. Что будет непросто, ибо саудовцы в последнее время были маркет-мейкерами, свободно определявшими цены и объемы поставок, по крайней мере в Евразии. Россия и до разгрома абкайкских мощностей опережала Эр-Рияд по объему добычи, но в РФ из-за холодной зимы существует сезонный фактор, препятствующий оперативной смене размера поставок, а кроме того, значительная часть производства сосредоточена в руках частников, которым нельзя просто взять и приказать добывать больше или меньше.

Если оценить возможности стран ОПЕК, то после январского снижения объемов производства по соглашению ОПЕК+ добыча была уменьшена на 1,2 млн баррелей в день. А общие резервные мощности по добыче этой организации, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), составили в середине года около 2,2 млн баррелей в день. Однако более половины этих объемов приходится как раз на Саудовскую Аравию, и пока неизвестно, пострадали ли они в итоге нападения на Абкайк. Из остальных следует выделить Объединенные Арабские Эмираты, которые в потенциале могут производить 3,5 млн баррелей в день, но в реальности добывают только 3 млн.

нефть Фото: REUTERS/Nick Oxford

У остальных всё намного хуже. Ирак последние годы наращивал добычу, особо не ограничивая себя в условиях договоренностей ОПЕК+, и имеет определенный потенциал, но скорость роста производства нефти в этой стране должна соответствовать общему развитию индустрии. Это значит, что для увеличения добычи еще на миллион баррелей в сутки Багдаду потребуются многие месяцы, если не годы. В Ливии продолжается гражданская война, а в Катаре нефтедобыча достигла пика около 10 лет назад.

Есть две страны, в отношении которых действуют санкции, — Иран и Венесуэла. В качестве одного из возможных решений называется временное ослабление Америкой санкционного режима для этих государств. Но в случае с Ираном это будет выглядеть странно, учитывая, что именно на Тегеран возлагают конечную ответственность за удары, нанесенные его протеже и единоверцами хуситами. Что касается Венесуэлы, то ее нефтяная отрасль находится в таком состоянии, что отмена санкций едва ли позволит увеличить добычу больше чем на несколько сотен тысяч баррелей и то не сразу.

В плюсе — США и Россия

Остаются, собственно, два лидера мировой индустрии — Россия и США. В последнее время представители нефтяной индустрии России неоднократно заявляли о том, что сделка ОПЕК+ для нашей страны невыгодна, так как компании из-за нее теряют долю мирового рынка. В частности, такую позицию озвучивает президент «Роснефти» Игорь Сечин. Хотя по итогам августа, согласно данным Reuters, нефтедобыча в РФ составляла около 11,3 млн баррелей в сутки, что на 100 тыс. баррелей больше целевого показателя ОПЕК+, возможность еще увеличить ее имеется за счет ряда новых проектов. В то же время едва ли в обозримом будущем получится нарастить производство более чем на полмиллиона бочек в день при всем желании.

США сейчас также оказались в удобном положении. Подорожание нефти однозначно выгодно американским сланцевым производителям, которые в последние месяцы чувствовали себя не очень комфортно из-за цен, немногим превышающих средний уровень рентабельности. Сейчас ситуация изменилась, и теперь благодаря атаке йеменских беспилотников впервые за последние 50 лет Америка оказалась в положении страны, которая может в случае кризиса регулировать своими поставками мировой нефтяной рынок. Президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter написал заглавными буквами «Полно нефти», с одной стороны, успокаивая рынок, с другой — демонстрируя новообретенный статус. На данный момент США добывают около 12 млн баррелей в сутки (с учетом газового конденсата), и им по силам в нынешней ценовой конъюнктуре и дальше увеличивать добычу.

нефть Фото: REUTERS/Nick Oxford

Тем не менее дело это небыстрое, а нефть нужна уже здесь и сейчас. Кроме того, есть и еще один нюанс: американская сланцевая нефть в основном является легкой, тогда как большинство мировых НПЗ заточены на переработку более тяжелой арабской нефти. Без учета свойств сырья просто складывать и вычитать его объемы бессмысленно. И это наглядно показывает увеличившаяся почти на 40% разница в цене между американским биржевым сортом WTI и североморским эталоном Brent, более актуальным для Евразии.

Доверия больше нет

Оперативно закрыть возникший разрыв за счет поставок свежей нефти с месторождений, таким образом, не удастся даже в случае объединения усилий всего мира. Восполнять нехватку придется за счет уже сформированных стратегических и коммерческих запасов. Трамп распорядился распечатать стратегический резерв США, который составляет около 600 млн баррелей и способен обеспечить бесперебойное снабжение нефтью даже в случае полного прекращения внешних и внутренних поставок в течение месяца. Общие же запасы всех стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составляют около 3 млрд баррелей, что на 20 млн баррелей больше среднего показателя за последние пять лет. Уверенность в достаточности коммерческих и стратегических запасов для покрытия краткосрочного дефицита выразил и министр энергетики России Александр Новак.

Однако и эти запасы не вечны, и если ремонтные работы в Саудовской Аравии затянутся, мировой рынок нефти это, безусловно, почувствует. Хотя бы из-за того, что после восстановления арабских поставок резервы нужно будет восполнять, что означает повышенный спрос. Коварство ситуации заключается еще и в том, что удары по НПЗ в Абкайке сильно подорвали доверие инвесторов к надежности экспорта из Саудовской Аравии. По оценке аналитиков голландского банка ING, которых цитирует The Financial Times, теперь в цену на нефть могут закладываться риски, связанные с перебоями поставок из-за нового удара хуситских или каких-либо еще диверсантов.