США представят в ООН доказательства нападения Ирана на Saudi Aramco

В администрации США намерены на следующей неделе представить генеральной Ассамблее ООН доказательства того, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии были осуществлены с территории Ирана. Об этом 17 сентября сообщает Agence France Presse со ссылкой на неназванный источник в США.

Согласно информации агентства, Вашингтон уверен, что для атаки на нефтяные объекты были использованы крылатые ракеты.

15 сентября госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По его словам, Иран начал «беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей».

В министерстве иностранных дел Ирана это заявление Помпео назвали ложью.

14 сентября стало известно, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары. Атаке подверглись принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятия в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда.