Саудовский король пообещал справиться с последствиями атаки на НПЗ

Эр-Рияд способен справиться с последствиями атаки на жизненно важные объекты нефтеперерабатывающего предприятия Saudi Aramco в стране. Об этом заявил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд на заседании правительства, сообщает арабское издание Asharq Al-Awsat во вторник, 17 сентября.

Саудовский лидер подчеркнул способность Саудовской Аравии противостоять последствиям «трусливых нападений, которые направлены не только на жизненно важные объекты королевства, но и на мировую экономику и поставки энергии».

Король призвал международное сообщество осудить и привлечь к ответственности тех, кто стоит за атаками, а также принять меры по противодействию и предотвращению таких варварских нападений.

«Правительство способно дать ответ на нападения и будет защищать свою территорию и жизненно важные объекты», — пишет Asharq Al-Awsat.

Атака беспилотниками (БПЛА) на два объекта НПЗ в Саудовской Аравии произошла в субботу, 14 сентября. В результате нападения произошли пожары. Королевство, являющееся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявило, что после атаки сократило производство более чем в два раза.

Ответственность за нападение взяло на себя йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Алла», против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Военачальник мятежников пообещал саудовской стороне еще одну атаку.

Госсекретарь США Майк Помпео обвиняет в совершении атаки Иран. Тегеран назвал обвинения американской стороны ложью. Asharq Al-Awsat со ссылкой на МИД Саудовской Аравии сообщила 16 сентября, что, по данным предварительного расследования, при нападении использовалось оружие из Ирана.

Россия, в свою очередь, заявляла о готовности помочь Эр-Рияду защититься от атак дронов, предложив закупить С-300 или С-400 по примеру Ирана и Турции. Саудовская сторона пока не ответила на это предложение.