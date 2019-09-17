Прямой эфир

Саудовский король пообещал справиться с последствиями атаки на НПЗ

0
Фото: REUTERS/Bandar Algaloud
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эр-Рияд способен справиться с последствиями атаки на жизненно важные объекты нефтеперерабатывающего предприятия Saudi Aramco в стране. Об этом заявил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд на заседании правительства, сообщает арабское издание Asharq Al-Awsat во вторник, 17 сентября.

Дрон под трон: атака на саудовские НПЗ может спровоцировать силовые меры
В России не исключают, что действия США и Ирана могут привести к полномасштабной войне

Саудовский лидер подчеркнул способность Саудовской Аравии противостоять последствиям «трусливых нападений, которые направлены не только на жизненно важные объекты королевства, но и на мировую экономику и поставки энергии».

Король призвал международное сообщество осудить и привлечь к ответственности тех, кто стоит за атаками, а также принять меры по противодействию и предотвращению таких варварских нападений.

«Правительство способно дать ответ на нападения и будет защищать свою территорию и жизненно важные объекты», — пишет Asharq Al-Awsat.

Атака беспилотниками (БПЛА) на два объекта НПЗ в Саудовской Аравии произошла в субботу, 14 сентября. В результате нападения произошли пожары. Королевство, являющееся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявило, что после атаки сократило производство более чем в два раза.

Ответственность за нападение взяло на себя йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Алла», против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Военачальник мятежников пообещал саудовской стороне еще одну атаку.

Госсекретарь США Майк Помпео обвиняет в совершении атаки Иран. Тегеран назвал обвинения американской стороны ложью. Asharq Al-Awsat со ссылкой на МИД Саудовской Аравии сообщила 16 сентября, что, по данным предварительного расследования, при нападении использовалось оружие из Ирана.

Россия, в свою очередь, заявляла о готовности помочь Эр-Рияду защититься от атак дронов, предложив закупить С-300 или С-400 по примеру Ирана и Турции. Саудовская сторона пока не ответила на это предложение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эр-Рияд не ответил на предложение Кремля о покупке С-300 или С-400
Нефть начала дешеветь после скачка цен на фоне событий в Саудовской Аравии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019