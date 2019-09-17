Нефть начала дешеветь после скачка цен на фоне событий в Саудовской Аравии

После скачка цен стоимость нефти начала коррекционно снижаться. Как сообщает «РИА Новости» во вторник, 17 сентября, перед этим цены поднялись почти на 15% из-за рисков на Ближнем Востоке.

По состоянию на 8:10 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,87%, до $68,42 за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 1,24%, до $61,89 доллара за баррель.

Накануне после открытия торгов цена Brent подскочила на 19%, WTI — на 16%, после чего рост замедлился до 8–9%. К вечеру понедельника удорожание вновь ускорилось и достигло 15%.

В субботу, 14 сентября, атаке подверглись нефтяные объекты в Саудовской Аравии, которая является крупнейшим производителем и поставщиком нефти. Нападения были совершены на принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятия. После инцидента страна заявила, что сократила производство нефти более чем вдвое.

16 сентября сообщалось, что Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. В Иране эти обвинения назвали ложью. Ответственность за атаки взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла».