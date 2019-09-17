Трамп допустил военный ответ после атаки на нефтяные объекты в Эр-Рияде

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон ответит на атаку дронов на нефтяные объекты в Эр-Рияде. Об этом 16 сентября сообщил ТАСС.

По его словам, ответные военные действия стали бы вполне обоснованным ответом на подобные события в Саудовской Аравии. При этом американский лидер отметил, что в инциденте нужно подробно разобраться.

14 сентября на предприятии Saudi Aramco произошел пожар. По данным Gulf News, на территории завода прогремел взрыв, а также были слышны выстрелы. Ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Однако госсекретарь США Майк Помпео, несмотря на их заявления, обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты. МИД Ирана назвал заявление Помпео ложью.

В свою очередь Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть предположения, кто может стоять за атакой на НПЗ в Саудовской Аравии. По его словам, американская сторона готова к решительным ответным действиям, но ждет подтверждения своих данных от Эр-Рияда. Также Трамп отмечал, что США хотели бы избежать конфликта с Ираном.