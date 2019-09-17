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Эр-Рияд не ответил на предложение Кремля о покупке С-300 или С-400

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Фото: ТАСС/Zuma
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Власти Саудовской Аравии пока не ответили на предложение президента России Владимира Путина приобрести комплексы С-300 или С-400. Об этом 17 сентября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Он отметил, что Эр-Рияд пока не дал ответа, однако стороны продолжат контакты по военно-техническому сотрудничеству.

«Действительно, отношения между Россией и Саудовской Аравией весьма продвинуты и многоплановы. И Москва, и Эр-Рияд намерены дальше работать, есть планы развивать это сотрудничество», — сообщил Песков.

По его словам, Москва не располагает данными об организаторах атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, для анализа последствий которой потребуется время. Кроме того, в Кремле не рассматривают возможность посредничества между Саудовской Аравией и Ираном.

«Ни одна из сторон таких просьб не высказывала», — добавил Песков.

14 сентября нефтяные объекты в Саудовской Аравии — стране, которая является крупнейшим производителем и поставщиком нефти в мире, — подверглись атаке. Нападения были совершены на предприятия госкомпании Saudi Aramco. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на это сырье.

16 сентября Арабская коалиция обвинила в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Ответственность взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Однако в США продолжают обвинять Иран и уже заявили о готовности к решительным ответным действиям.

Россия в свою очередь заявила, что готова помочь Саудовской Аравии защититься от атак, и предложила закупить С-300 или С-400 по примеру Ирана и Турции.

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