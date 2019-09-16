Небензя предупредил о возможных последствиях атаки на Saudi Aramco

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии 14 сентября может перерасти в масштабное региональное противостояние. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Вооруженная эскалация грозит дальнейшему осложнению поискам мирного решения по Йеменской проблеме, а также несет в себе угрозу перерастания в масштабное региональное противостояние», — объяснил Небензя.

По его словам, Россия призывает все стороны проявлять сдержанность и не допускать «подобных опасных инцидентов в будущем».

14 сентября на предприятии Saudi Aramco произошел пожар. По данным Gulf News, на территории завода прогремел взрыв, а также были слышны выстрелы. Ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Однако госсекретарь США Майк Помпео, несмотря на их заявления, обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты. МИД Ирана назвал заявление Помпео ложью.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть предположения, кто может стоять за атакой на НПЗ в Саудовской Аравии. По его словам, американская сторона готова к решительным ответственным действиям, но ждет подтверждения своих данных от Эр-Рияда.

МИД России призвал США не спешить с заявлениями о том, кто стоит за атаками. В ведомстве подчеркнули, что считают случившееся прямым следствием военно-политического кризиса в Йемене.