Компании РФ предложили помощь Саудовской Аравии после атаки на Aramco

Ряд российских компаний предложили партнерам из Саудовской Аравии помощь после атаки беспилотников на нефтяные объекты компании Saudi Aramco. Об этом в среду, 18 сентября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

«Очень быстрое восстановление добычи в Саудовской Аравии подчеркивает высокий профессионализм и устойчивость компании Aramco перед лицом серьезной атаки на нефтяную промышленность и мировую экономику», — добавил он.

Ранее в среду стало известно, что президент России Владимир Путин по телефону обсудил с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом инцидент с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия королевства. Отмечается, что Путин «выразил озабоченность на этот счет и высказался за проведение тщательного и объективного расследования произошедшего».

16 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что атака дронов на объекты нефтяной промышленности в Саудовской Аравии не повлияла на подготовку визита в страну Владимира Путина, запланированного на октябрь.

Атака на два нефтяных объекта в Саудовской Аравии была совершена 14 сентября. Нападениям подверглись предприятия госкомпании Saudi Aramco. Из-за инцидента Эр-Рияду пришлось сократить производство нефти более чем вдвое, что спровоцировало скачок цен на это сырье.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео отреагировал, сказав, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг эти обвинения.