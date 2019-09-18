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В Саудовской Аравии нашли доказательства вины Ирана за атаку на НПЗ

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Фото: REUTERS/Stringer
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Минобороны Саудовской Аравии пообещало представить свидетельства причастности Ирана к атаке на ключевые нефтяные объекты королевства. Доказательства ведомство предъявит на конференции в среду, 19 сентября.

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Как сообщает ТАСС, Минобороны выпустило коммюнике, в котором пообещало продемонстрировать «использовавшееся в теракте иранское оружие». Представить доказательства причастности Ирана ранее пообещали и в США.

При этом еще накануне в Эр-Рияде отказывались называть исполнителей атак, обещая дождаться оценки экспертов ООН.

14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке. Нападения были совершены на предприятия госкомпании Saudi Aramco. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на это сырье.

Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назвал атаку «трусливым нападением», которое направлено не только против Эр-Рияда, но против экономики всего мира. Мощности по нефтедобыче планируется восстановить к концу сентября.

16 сентября Арабская коалиция обвинила в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Ответственность взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» и уже пообещали совершить еще одну атаку.

Однако в США продолжают обвинять Иран и заявили о готовности к решительным ответным действиям. Так, Вашингтон уже привел свои силы в боевую готовность, чтобы защитить интересы свои и союзников в регионе, пишет «Газета.ру».

Газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на МИД Саудовской Аравии писала 16 сентября, что, по данным предварительного расследования, при нападении использовалось оружие из Ирана.

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