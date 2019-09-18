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Эр-Рияд вступил в международную коалицию по безопасности на море

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Фото: REUTERS/Faisal Al Nasser
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Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море. Об этом сообщает саудовское информационное агентство SPA со ссылкой на источник в министерстве обороны страны в среду, 18 сентября.

«Целью альянса является защита торговых судов путем обеспечения безопасного плавания, свободы морского судоходства и международной торговли. Также целью является защита интересов стран-членов альянса для усиления безопасности и сохранности торговых судов, проходящих через проливы», — говорится в сообщении агентства.

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Район действия коалиции охватывает Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, а также Оманский и Персидский заливы. Во главе коалиции стоят США, отмечает ТАСС. Королевство вступило в эту международную организацию, чтобы поддержать региональные и международные усилия по сдерживанию и противодействию угрозам морского судоходства и общемировой торговли. Как сообщает SPA, саудовская сторона хочет обеспечить «глобальную энергетическую безопасность» и «непрерывный приток энергоносителей в мировую экономику», а также «содействовать поддержанию международной безопасности».

В субботу, 14 сентября на двух нефтеперерабатывающих предприятиях в Саудовской Аравии из-за атак дронов произошли пожары. Нападение было совершено на принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятия в районах Абкайк и Хурайс.

Ответственность за атаку взяло на себя йеменское движение повстанцев-хуситов «Ансар Алла».

После атаки саудовская сторона сократила производство нефти более чем вдвое — на 5,7 млн баррелей в сутки с привычной отметки в районе 9,8 млн.

На следующий день госсекретарь США Майк Помпео обвинил в этом нападении Иран. Он заявил, что иранская сторона начала «беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей».

Вице-президент США Майк Пенс заявил о боевой готовности США после этих атак. По его словам, Вашингтон будет защитить интересы его союзников в регионе.

На заседании правительства 17 сентября король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что государство способно справиться с последствиями атаки на жизненно важные объекты завода Saudi Aramco. Арабское издание Asharq Al-Awsat также писало, что правительство королевства способно дать ответ на нападения и будет защищать свою территорию и жизненно важные объекты.

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