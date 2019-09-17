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Саудовская Аравия отказалась называть виновных в атаках на объекты нефтепрома

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Фото: REUTERS/Stringer
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В Саудовской Аравии ждут экспертов ООН, которые займутся поиском заказчиков и исполнителей недавних атак на объекты нефтяной инфраструктуры королевства. Об этом сообщил во вторник, 17 сентября, саудовский министр энергетики принц Абдельазиз бен Салман.

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«Для расследования атак при поддержке ООН будет создана международная группа следователей, которая должна приехать в королевство», — цитирует министра ТАСС.

Он отметил, что после завершения расследования обязательно проинформирует все международные стороны о том, кто несет ответственность за нападение. По словам министра, главной целью диверсии было ослабление Саудовской Аравии.

При этом телеканал CNN сообщил, что США располагают данными о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии с «очень высокой вероятностью» была осуществлена с иранской базы недалеко от границы с Ираком.

17 сентября вице-президент США Майк Пенс заявил, что США находятся в боевой готовности после атак и намерены защитить интересы Вашингтона и его союзников в регионе.

Перед этим госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По его словам, Иран начал «беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей».

В министерстве иностранных дел Ирана данное обвинения Помпео назвали ложью.

14 сентября стало известно, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары. Атаке подверглись принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятия в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». После атаки Саудовская Аравия сократила производство нефти более чем вдвое — на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 млн.

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