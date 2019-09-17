Саудовская Аравия отказалась называть виновных в атаках на объекты нефтепрома

В Саудовской Аравии ждут экспертов ООН, которые займутся поиском заказчиков и исполнителей недавних атак на объекты нефтяной инфраструктуры королевства. Об этом сообщил во вторник, 17 сентября, саудовский министр энергетики принц Абдельазиз бен Салман.

«Для расследования атак при поддержке ООН будет создана международная группа следователей, которая должна приехать в королевство», — цитирует министра ТАСС.

Он отметил, что после завершения расследования обязательно проинформирует все международные стороны о том, кто несет ответственность за нападение. По словам министра, главной целью диверсии было ослабление Саудовской Аравии.

При этом телеканал CNN сообщил, что США располагают данными о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии с «очень высокой вероятностью» была осуществлена с иранской базы недалеко от границы с Ираком.

17 сентября вице-президент США Майк Пенс заявил, что США находятся в боевой готовности после атак и намерены защитить интересы Вашингтона и его союзников в регионе.

Перед этим госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По его словам, Иран начал «беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей».

В министерстве иностранных дел Ирана данное обвинения Помпео назвали ложью.

14 сентября стало известно, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары. Атаке подверглись принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятия в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». После атаки Саудовская Аравия сократила производство нефти более чем вдвое — на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 млн.