Иран предупредил о войне в случае ударов США или Саудовской Аравии

Возможные удары США или Саудовской Аравии по Ирану приведут к полномасштабной войне. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил министр иностранных дел исламской республики Мохаммад Джавад Зариф.

«Я делаю очень серьезное заявление, что мы не хотим вступать в военное противостояние», — сказал Зариф в интервью телеканалу CNN.

По его словам, «военный ответ» Ирану на якобы произведенные им атаки на саудовские нефтяные объекты может привести к «большому числу жертв и пострадавших». Тем не менее министр заверил, что иранские военные готовы защищать свою страну «не раздумывая».

В то же время Зариф не смог подтвердить, что атаки на НПЗ совершили бойцы хуситской организации «Ансар Алла», которая взяла на себя ответственность за эти нападения.

«У меня не может быть какой бы то ни было уверенности в том, что они это сделали (атаковали объекты Saudi Aramco. — Ред.), потому что мы лишь слышали их заявление. Я знаю, что мы этого не делали. И я знаю, что хуситы сделали заявление о своей причастности», — сказал Зариф.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести дополнительные меры санкционного давления на Иран в ближайшие двое суток. Американский лидер подчеркнул, что есть множество вариантов давления на Иран, в том числе и «крайние меры». Он уточнил, что понимает под ними войну, но заверил, что о таком развитии событий речи на данный момент не идет.

14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке. Нападения были совершены на нефтяные предприятия госкомпании Saudi Aramco. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье.

Арабская коалиция и США обвинили в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Ответственность взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» и уже пообещали совершить еще одну атаку.