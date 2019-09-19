Лавров не увидел доказательств причастности Ирана к атакам на Saudi Aramco

Обвинения в адрес Ирана в атаке на объекты Saudi Aramco не подкреплены фактами, заявил в четверг, 19 сентября, глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, эти обвинения только нагнетают напряженность в регионе.

Как передает «РИА Новости», Лавров заявил о необходимости провести тщательное расследование атаки на саудовские нефтяные объекты.

«Важно не только реагировать на такие инциденты, — а мы сильно озабочены тем, что произошло 14 сентября, — важно еще действовать упреждающе и комплексно. Заниматься так называемой превентивной дипломатией», — добавили министр.

По словам Лаврова, Москва надеется, что инцидент с Saudi Aramco сподвигнет зарубежных коллег более внимательно отнестись к концепции России по Персидскому заливу.

Два нефтяных объекта в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками 14 сентября. Нападениям подверглись предприятия госкомпании Saudi Aramco. Из-за этого Эр-Рияд сократил производство нефти.

18 сентября представитель минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики сообщил, что нападение совершили семь крылатых ракет и 18 беспилотников с севера и, без сомнения, при поддержке Ирана. США также обвинили в нападении на нефтяные объекты Тегеран. В Иране эти обвинения назвали ложью.

При этом ответственность за нападение взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» и уже пообещали совершить еще одну атаку.