Медведев оценил влияние атак на саудовские НПЗ на мировой рынок нефти

Из-за атаки на саудовские нефтяные объекты Saudi Aramco мировой рынок нефти сейчас лихорадит, но прогноз по ценам не меняется. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании на тему «Прогноз социально-экономического развития России на 2020−2022 годы», передает «РИА Новости» в четверг, 19 сентября.

«Понятно, что события могут происходить любые, вот сейчас лихорадит мировой нефтерынок из-за того, что случилось в Саудовской Аравии. Потому, несмотря на довольно высокие цены на энергоресурсы, мы зафиксировали цену отсечения на уровне 42,4 доллара за баррель марки Urals в 2020 году», — сказал он.

По словам Медведева, политика российских властей предохраняет экономику от влияния таких внешних факторов через бюджетное правило.

Премьер-министр указал, что при формировании бюджета учитывалась нестабильность на мировых рынках. В правительстве сохранили механизм бюджетного правила, который позволяет снижать влияние внешних факторов, обеспечивая запас прочности.

Согласно Бюджетному кодексу России, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения, то есть $40 за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%, считаются дополнительными. За их счет формируется Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Два нефтяных объекта в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками 14 сентября. Нападениям подверглись предприятия госкомпании Saudi Aramco. Из-за этого Эр-Рияд сократил производство нефти на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 млн, что спровоцировало скачок цен на это сырье.

Однако после резкого скачка стоимость нефти начала коррекционно снижаться. Так, по состоянию на 8:10 мск 17 сентября цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,87%, до $68,42 за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 1,24%, до $61,89 за баррель. 16 сентября после открытия торгов цена Brent подскочила на 19%, WTI — на 16%, но потом рост замедлился до 8–9%. К вечеру 17 сентября удорожание вновь ускорилось и достигло 15% из-за рисков на Ближнем Востоке.

Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь заявил, что рост цен на нефть после атаки — это разовое явление. По его мнению, это не окажет долгосрочного влияния на рынок.

18 сентября представитель минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики сообщил, что нападение совершили семь крылатых ракет и 18 беспилотников с севера и, без сомнения, при поддержке Ирана.