Прямой эфир

Медведев оценил влияние атак на саудовские НПЗ на мировой рынок нефти

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за атаки на саудовские нефтяные объекты Saudi Aramco мировой рынок нефти сейчас лихорадит, но прогноз по ценам не меняется. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании на тему «Прогноз социально-экономического развития России на 2020−2022 годы», передает «РИА Новости» в четверг, 19 сентября.

Иглы престолов: чем грозят обвинения Ирана в атаках на саудовские НПЗ
В противостоянии Эр-Рияда и Тегерана не исключен военный сценарий

«Понятно, что события могут происходить любые, вот сейчас лихорадит мировой нефтерынок из-за того, что случилось в Саудовской Аравии. Потому, несмотря на довольно высокие цены на энергоресурсы, мы зафиксировали цену отсечения на уровне 42,4 доллара за баррель марки Urals в 2020 году», — сказал он.

По словам Медведева, политика российских властей предохраняет экономику от влияния таких внешних факторов через бюджетное правило.

Премьер-министр указал, что при формировании бюджета учитывалась нестабильность на мировых рынках. В правительстве сохранили механизм бюджетного правила, который позволяет снижать влияние внешних факторов, обеспечивая запас прочности.

Согласно Бюджетному кодексу России, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения, то есть $40 за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%, считаются дополнительными. За их счет формируется Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Два нефтяных объекта в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками 14 сентября. Нападениям подверглись предприятия госкомпании Saudi Aramco. Из-за этого Эр-Рияд сократил производство нефти на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 млн, что спровоцировало скачок цен на это сырье.

Однако после резкого скачка стоимость нефти начала коррекционно снижаться. Так, по состоянию на 8:10 мск 17 сентября цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,87%, до $68,42 за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 1,24%, до $61,89 за баррель. 16 сентября после открытия торгов цена Brent подскочила на 19%, WTI — на 16%, но потом рост замедлился до 8–9%. К вечеру 17 сентября удорожание вновь ускорилось и достигло 15% из-за рисков на Ближнем Востоке.

Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь заявил, что рост цен на нефть после атаки — это разовое явление. По его мнению, это не окажет долгосрочного влияния на рынок.

18 сентября представитель минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики сообщил, что нападение совершили семь крылатых ракет и 18 беспилотников с севера и, без сомнения, при поддержке Ирана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Саудовская Аравия восстановит мощности по добыче нефти к концу сентября
Греф не увидел долгосрочных последствий атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019