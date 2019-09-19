Во Франции засомневались в причастности хуситов к атакам в Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что сомневается в том, что к атаке дронов на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco причастны йеменские повстанцы-хуситы, которые взяли на себя за это ответственность. Об этом в четверг, 19 сентября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на эфир телеканала CNews.

«Повстанцы-хуситы объявили, что они спровоцировали это нападение, что довольно малоправдоподобно, но, поскольку ведется международное расследование, дождемся его результатов», — заявил министр.

18 сентября представитель минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что нефтяные объекты Saudi Aramco атаковали семь крылатых ракет и 18 беспилотников. По его словам, нападение было совершено с севера и, без сомнения, поддерживалось из Ирана.

Атака на два нефтяных объекта в Саудовской Аравии была совершена 14 сентября. Нападениям подверглись предприятия госкомпании Saudi Aramco. Из-за инцидента Эр-Рияду пришлось сократить производство нефти более чем вдвое, что спровоцировало скачок цен на это сырье.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео отреагировал, сказав, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг эти обвинения.