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Эксперты не исключили военного сценария в противостоянии Эр-Рияда и Тегерана

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Фото: REUTERS/Stringer
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Саудовская Аравия представила доказательства причастности Ирана к атакам на НПЗ Saudi Aramco и дополнительно продемонстрирует их во время Генассамблеи ООН на следующей неделе. Реакция Эр-Рияда может вызвать прямое вооруженное столкновение двух стран, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Военный сценарий приведет к росту цен на нефть до $80 за баррель, чего давно добиваются саудиты.

Отмечается, что США, в свою очередь, в качестве «альтернативы» войне ужесточат санкции в отношении Ирана.

«Ирану в целом не привыкать жить под санкциями — уже свыше 20 лет живет, поэтому, я думаю, республика выдержит любой экономический удар со стороны Вашингтона», — в частности, отметил главный научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Владимир Исаев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Иглы престолов: чем грозят обвинения Ирана в атаках на саудовские НПЗ

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