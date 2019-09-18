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В США объяснили провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты

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Фото: TASS/Zuma
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Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему американские системы противоракетной обороны Patriot, находящиеся на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить ракетный удар по нефтяным объектам королевства.

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По его словам, системы ПВО во всем мире работают «с переменным успехом».

«Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают [цели]», — цитирует госсекретаря «РИА Новости».

При этом Помпео в очередной раз обвинил в атаке Иран.

14 сентября по двум саудовским нефтяным объектам компании Saudi Aramco был нанесен удар. Согласно заявлению минобороны королевства, удар осуществлялся с помощью семи крылатых ракет и 18 беспилотников.

Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое. Мощности по нефтедобыче планируется восстановить к концу сентября.

Арабская коалиция и США обвинили в произошедшем Иран. Тегеран категорически отверг обвинения, отметив недостаточность доказательства. При этом ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы движения «Ансар Алла».

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