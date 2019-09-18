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В Иране усомнились в доказательствах Эр-Рияда о причастности к атакам

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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
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Советник президента Ирана Хесамодин Ашна заявил, что свидетельства Эр-Рияда об атаках на нефтяные объекты не являются убедительными доказательствами. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает РБК.

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«Пресс-конференция доказала, что Саудовская Аравия ничего не знает о том, где были сделаны или откуда запущены ракеты и беспилотники, и не смогла объяснить, почему система противовоздушной обороны страны не смогла их перехватить», — сказал Ашна.

Ранее в этот же день представитель минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики раскрыл подробности атаки на нефтяные объекты. По словам представителя военного ведомства, расследование показало, что ударивший по нефтяным объектам беспилотник — это иранский Delta Wing.

14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке. Нападения были совершены на нефтяные предприятия госкомпании Saudi Aramco. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье. Мощности по нефтедобыче планируется восстановить к концу сентября.

16 сентября арабская коалиция обвинила в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Ответственность взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» и уже пообещали совершить еще одну атаку.

Однако в США продолжают обвинять Иран и заявили о готовности к решительным ответным действиям. Так, Вашингтон уже привел свои силы в боевую готовность, чтобы защитить интересы союзников в регионе.

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