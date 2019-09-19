Иглы престолов: чем грозят обвинения Ирана в атаках на саудовские НПЗ

Саудовская Аравия представила доказательства причастности Ирана к атакам на НПЗ Saudi Aramco и дополнительно продемонстрирует их во время Генассамблеи ООН на следующей неделе. В Эр-Рияде заявили, что дроны и ракеты, атаковавшие объекты, — иранского производства и прилетели с севера. США уже готовятся ужесточить санкции против Тегерана. При этом нельзя исключать и прямого военного столкновения суннитского и шиитского государств, хотя в приоритете будет именно экономическое давление, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, конфликт Эр-Рияда и Тегерана вызовет крайне резкую реакцию рынка — цены на нефть могут взлететь до $80 за баррель.

Дроны пришли с севера

Вечером 18 сентября министерство обороны Саудовской Аравии представило доказательства причастности Ирана к атакам на НПЗ «Абкайк» и «Хурайс». По данным ведомства, Иран применил для удара по объектам Saudi Aramco семь крылатых ракет и 18 беспилотников.

Хотя ранее хуситы, взявшие на себя ответственность за атаку, говорили о 10 дронах. Военный представитель йеменцев уже заявил агентству Reuters, что данные саудитов и США могут быть сфабрикованы — чтобы преувеличить ущерб, нанесенный саудовским заводам.

В королевском минобороны также заявили, что траектория движения аппаратов — ее вычислили при помощи американских спутниковых снимков НПЗ до нападения и после — говорит о том, что объекты летели с севера на юг. Это тоже, по мнению саудитов, подтверждает причастность иранской стороны. Сейчас эксперты ведут точный расчет места, откуда были запущены ракеты и дроны, пояснили в ведомстве.

саудиты Фото: REUTERS

Там, однако, оставили без комментариев вопрос журналистов о том, нанесет ли королевство ответный удар.

В качестве доказательства прямо в зале, где проходил брифинг минобороны Саудовской Аравии, были представлены обломки дронов и ракет, якобы найденные на месте пожара у НПЗ. Представитель ведомства Турки аль-Малики подчеркнул: использованные в ходе налета крылатые ракеты аналогичны тем, что имеет на вооружении иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), они изготовлены в этом году. Он отметил, что крылатые ракеты не могли прилететь из Йемена, поскольку аппараты, обломки которых были найдены у НПЗ, не имеют такой дальности полета.

В конце брифинга Турки аль-Малики напомнил о Кэмп-Дэвидском соглашении между Советом сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ) и США от 2015 года.

Последнее гласит: в случае агрессии или ее угрозы против любого из членов ССАГПЗ США могут потенциально применить военную силу для защиты своих партнеров в заливе.

Это можно расценивать как явное предупреждение Ирану — готовьтесь к жесткому ответу, за нас вступятся в Вашингтоне.

Повод затянуть удавку

Вряд ли Дональд Трамп решится на военные действия, как в 2018 году, когда США и их союзники нанесли ряд ракетных ударов по точкам в Сирии. Нельзя сравнивать военную мощь Дамаска и Тегерана — последний ответит одиночными ударами по всему периметру, по американским базам и судам в регионе, рассказал «Известиям» востоковед Роланд Биджамов.

саудиты Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Эксперт усомнился и в готовности саудитов к прямому столкновению с иранцами. Однако, если это всё же произойдет, у исламской республики — если не брать во внимание западных союзников Эр-Рияда — гораздо больше шансов на победу, уверен востоковед.

— Тегеран подготовлен именно с военно-стратегической точки зрения, у страны есть разветвленная сеть прокси плюс уровень подготовки войск. Несмотря на то, что Саудовская Аравия тратит миллиарды долларов на закупку западных вооружений, тут, как говорил Суворов, воюют не числом, а умением, — подчеркнул эксперт.

Еще один вариант решения конфликта саудитов с Ираном — ужесточить экономическое давление при помощи США , считает главный научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Владимир Исаев. Президент Трамп 18 сентября, незадолго до начала брифинга минобороны Саудовской Аравии, заявил, что поручил министру финансов существенно усилить санкции в отношении Ирана. Они будут объявлены в течение 48 часов.

— Наиболее вероятно, что Трамп и дальше будет затягивать экономическую удавку на шее Тегерана. Однако в своей послевоенной истории США в целом ввели санкции против 98 стран, и думаете, экономикой им удалось кого-нибудь свергнуть? Нет, только военным вмешательством, как это было в Ираке, в Ливии, — напомнил эксперт. — Ирану в целом не привыкать жить под санкциями — уже свыше 20 лет живет, поэтому, я думаю, республика выдержит любой экономический удар со стороны Вашингтона.

Деньги не пахнут

На фоне обострения между Эр-Риядом и Тегераном цены на нефть могут взлететь до $80 за баррель , заявил «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

саудиты Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

— История с саудитами очень запутанная: то они на 50% сокращают поставки и говорят, что до октября не восстановят, то вдруг за день всё восстанавливают (17 сентября королевство объявило о выходе поставок нефти на прежний уровень. — «Известия»), опровергая сами себя. Летом они дважды заявляли, что иранцы пытаются захватить Ормузский пролив, и на фоне этих сообщений цены на топливо росли как на дрожжах, но иранцы артерию так и не перекрыли, — напомнил эксперт. — Это говорит в пользу той версии, что саудиты намеренно устраивают подобные медиакампании.

Игорь Юшков отметил: не так давно королевство сместило министра нефти с формулировкой, что тот не смог повысить цены на сырье. По его словам, пытаясь втянуть США в военный конфликт с Ираном, Эр-Рияд преследует только одну цель — чтобы стоимость барреля оставалась максимально высокой. Если военная кампания всё же начнется, вероятно, Тегеран перекроет Ормуз — и это вызовет глобальный энергетический кризис, прогнозирует аналитик.

Озабоченность растущей милитаризацией и усилением напряжения в регионе чувствуют не только в региональных столицах. 18 сентября президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с саудовским наследным принцем, министром обороны Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и обсудил атаки на НПЗ королевства.