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США не пришли к окончательным выводам о причастных к атакам на Saudi Aramco

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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
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США пока не пришли к окончательным выводам о том, кто стоит за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии. С таким заявлением выступил американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу Fox Business.

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«По указанию президента мы сейчас изучаем улики, касающиеся имевшей место в прошлую субботу атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Это была крупнейшая в истории атака на мировую нефтяную инфраструктуру», — заявил Пенс. Он отметил, что госсекретарь США Майк Помпео проводит консультации с саудовскими официальными лицами.

Кроме того, Вашингтон обсуждает с Эр-Риядом способы отражения возможных новых атак в свете удара по объектам Saudi Aramco. Также Пентагон изучает, как работали системы противовоздушной обороны Patriot во время этой атаки.

Ранее 19 сентября Саудовская Аравия известила генсека ООН Антониу Гутерриша, что готова принять меры в рамках международного законодательства после атак на НПЗ компании Saudi Aramco.

18 сентября Помпео встретился с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и обсудил необходимость международного сообщества объединить свои усилия, чтобы «противостоять сохраняющейся угрозе» со стороны Ирана.

14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись нападению. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье.

Арабская коалиция и США обвинили в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф заявил, что возможные удары Вашингтона или Эр-Рияда по Ирану приведут к полномасштабной войне. Впрочем, он не смог подтвердить причастность хуситов к атакам на объекты Saudi Aramco, хотя ответственность за них взяла на себя йеменская хуситская организация.

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