Помпео пообещал рассказать Трампу «важную информацию» по атакам на Saudi Aramco

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сообщит президенту страны Дональду Трампу важную информацию по беспилотным атакам на нефтяные объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

«Я проинформирую президента о том, как действовать после этих нападений», — отметил Помпео.

Накануне Трамп заявил о намерении ввести дополнительные меры санкционного давления на Иран в ближайшие двое суток. Американский лидер подчеркнул, что есть множество вариантов давления на Иран, в том числе и «крайние меры». Он уточнил, что понимает под ними войну, но заверил, что о таком развитии событий речи на данный момент не идет.

14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке. Нападения были совершены на нефтяные предприятия госкомпании Saudi Aramco. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье.

Арабская коалиция и США обвинили в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Ответственность взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» и уже пообещали совершить еще одну атаку.