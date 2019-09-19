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Помпео пообещал рассказать Трампу «важную информацию» по атакам на Saudi Aramco

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Фото: REUTERS/Mandel Ngan
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сообщит президенту страны Дональду Трампу важную информацию по беспилотным атакам на нефтяные объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

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«Я проинформирую президента о том, как действовать после этих нападений», — отметил Помпео.

Накануне Трамп заявил о намерении ввести дополнительные меры санкционного давления на Иран в ближайшие двое суток. Американский лидер подчеркнул, что есть множество вариантов давления на Иран, в том числе и «крайние меры». Он уточнил, что понимает под ними войну, но заверил, что о таком развитии событий речи на данный момент не идет.

14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке. Нападения были совершены на нефтяные предприятия госкомпании Saudi Aramco. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье.

Арабская коалиция и США обвинили в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Ответственность взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» и уже пообещали совершить еще одну атаку.

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