МИД России назвал санкции США против Нацбанка Ирана нелегитимными

Санкции США в отношении Национального банка Ирана нелегитимны, считают в российском МИДе. Они не повлияют на сотрудничество Москвы и Тегерана, сказал в пятницу, 20 сентября, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«На наши подходы к Ирану это не окажет влияния. Как собирались, так и будем продолжать сотрудничество с Ираном в банковской сфере», — цитирует Кабулова «РИА Новости».

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США ввели санкции против Нацбанка Ирана. По его словам, это самые серьезные санкции, когда-либо наложенные на эту страну. Позже министр финансов Стивен Мнучин сказал журналистам, что банк был «последним источником средств» для властей Ирана.

14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье. Арабская коалиция и США обвинили в атаке Иран, хотя ответственность взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из организации «Ансар Алла». Тегеран назвал ложью обвинения в свой адрес.