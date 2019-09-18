Трамп объявит о санкциях против Ирана в течение 48 часов

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительные меры санкционного давления на Иран в ближайшие двое суток. При этом, какие конкретно ограничения будут введены, американский лидер не уточнил. Об этом 18 сентября сообщает Reuters.

Американский президент подчеркнул, что есть множество вариантов давления на Иран, в том числе и «крайние меры». Он уточнил, что под ними имеет в виду войну, но отметил, что о таком развитии событий речи на данный момент не идет, передает CNN.

В этот же день Трамп обсудил меры воздействия на Иран с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, сообщает The Jerusalem Post. По информации издания, оба лидера заявили о «необходимости единого дипломатического ответа международных партнеров на нападения на объекты саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco».

14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке. Нападения были совершены на нефтяные предприятия госкомпании Saudi Aramco. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье. Мощности по нефтедобыче планируется восстановить к концу сентября.

16 сентября арабская коалиция обвинила в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Ответственность взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» и уже пообещали совершить еще одну атаку.