МИД РФ назвал ужесточение санкций против Ирана «деструктивным путем»

Директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что Москва отрицательно относится к решению американского президента Дональда Трампа ужесточить санкции против Ирана. Об этом 18 сентября сообщает «Интерфакс».

«Мы смотрим на это негативно, как и на все предыдущие американские санкции, и считаем, что это деструктивный путь, который не выводит на решение», — цитирует агентство слова Кабулова.

Дипломат также отметил, что в Иране «уже не обращают внимания на бесчисленные санкции США». По его словам, именно по этой причине санкции лучше, чем любая силовая акция со стороны Вашингтона.

Ранее в этот день Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что он поручил главе минфина США «в значительной степени» усилить санкции против Ирана.

14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке. Нападения были совершены на нефтяные предприятия госкомпании Saudi Aramco. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье. Мощности по нефтедобыче планируется восстановить к концу сентября.

16 сентября арабская коалиция обвинила в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Ответственность взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» и уже пообещали совершить еще одну атаку.

Однако в США продолжают обвинять Иран и заявили о готовности к решительным ответным действиям. Так, Вашингтон уже привел свои силы в боевую готовность, чтобы защитить интересы свои и союзников в регионе.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.