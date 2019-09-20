ЦБ Ирана указал на отсутствие у США рычагов давления на республику

Введение Вашингтоном очередных санкций в отношении Центрального банка Ирана свидетельствует об отсутствии у США рычагов давления на исламскую республику. Об этом в пятницу, 20 сентября, заявил глава иранского Центробанка Абдольнасер Хеммати.

«Повторные санкции против Центрального банка со стороны правительства США показывают, насколько у них руки пусты в том, что касается поиска рычагов давления против Ирана», — сказал глава иранского ЦБ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт правительства республики.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении Национального банка Ирана. По его словам, это самые серьезные санкции, когда-либо наложенные на эту страну. Позже министр финансов Стивен Мнучин сказал журналистам, что банк был «последним источником средств» для властей Ирана.

Санкции Вашингтона в отношении ЦБ Ирана нелегитимны, заявили в российском МИДе.

14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье. Арабская коалиция и США обвинили в атаке Иран, хотя ответственность взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из организации «Ансар Алла». Тегеран назвал ложью обвинения в свой адрес.