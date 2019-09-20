Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести удар по 15 объектам в Иране, но не спешит этого делать. Отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривает ли он возможность военных действий в отношении Исламской Республики, Трамп заявил, что США готовы к этому.

«Никогда еще не было страны, которая была бы лучше подготовлена (к применению военной силы. — Ред.)», — цитирует Трампа ТАСС в пятницу, 20 сентября.

Ранее в пятницу Трамп объявил о введении санкций в отношении Национального банка Ирана.

17 сентября президент США допустил военный ответ после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Вашингтон обвинил в нападениях на предприятия Saudi Aramco Иран, хотя ответственность за них взяла на себя йеменская хуситская организация «Ансар Алла». В Тегеране эти обвинения назвали ложью и предупредили, что удар по Ирану может привести к полномасштабной войне в регионе.

Ранее, 16 сентября, Трамп заявлял, что США хотели бы избежать вооруженного конфликта с Ираном.