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Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита

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Фото: TASS/Zuma/Serg Glovny
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Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия и Франция) не состоялась 17 сентября из-за Москвы. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

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«К сожалению, РФ в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие, хотя и французская и немецкая делегация были готовы к этой встрече», — цитирует министра «РИА Новости».

Пристайко отметил, что также к встрече был готов украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, в ближайшее время Украина постарается найти время для всех четырех лидеров.

«Я сегодня буду для этого общаться с главой МИД Германии», — добавил он.

16 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков встречи в «нормандском формате» пока нет. По его словам, сейчас идут контакты для прояснения возможной продуктивности таких переговоров.

За три дня до этого помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что встреча в «нормандском формате» может состояться в октябре.

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