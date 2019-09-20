США выделят еще $250 млн на военную помощь Украине

Палата представителей конгресса США одобрила выделение $250 млн на военную помощь Украине. Это следует из принятого 19 сентября бюджета о временном финансировании правительства до 21 ноября.

В документе отмечается, что Киеву продолжат оказывать военную помощь в новом финансовом году (стартует 1 октября). Если программу не одобрит сенат, то средства Украине прекратят выделять с 30 сентября.

Демократы, которых большинство в палате представителей, не исключают, что Трамп может сократить данную статью расходов, пишет ТАСС.

Ранее Вашингтон уже замораживал выделение средств Киеву, однако на прошлой неделе возобновил всю военную поддержку как по линии Пентагона, так и от Госдепартамента.

16 сентября представитель американского военного ведомства отметил, что Вашингтон хочет выделить $141,5 млн Украине в качестве дополнительной помощи отдельно от первоначальных $250 млн в сфере безопасности, которые США ежегодно направляет Киеву.

В Пентагоне посчитали, что с учетом указанных $141,5 млн общий объем помощи Украине составляет $1,6 млрд.