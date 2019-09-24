Американист прокомментировал решение Трампа заморозить военную помощь Киеву

Решение президента США Дональда Трампа заморозить военную помощь Украине могло быть связано с поиском компромата на сына своего конкурента на выборах главы государства в 2020 году экс-вице-президента США Джозефа Байдена. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич.

О решении Трампа временно заморозить военную помощь Украине на сумму около $400 млн 24 сентября сообщила газета The Washington Post. Издание сообщает, что американский лидер принял решение, как минимум, за неделю до телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.

По словам источников издания, у Трампа были сомнения по поводу необходимости выделения средств и он хотел изучить то, как они расходуются.

«Политические оппоненты Трампа считают, что временная заморозка военной технической помощи Украине была связана с попыткой оказания давления на Зеленского с целью получить от руководства Украины компромат на сына одного из основных конкурентов Трампа на данный момент от демократической партии — экс-вице-президента США Джо Бадена», — сказал Олевич.

Он напомнил об активном вмешательстве Джозефа Байдена в политику Украины. По его требованию экс-президент Украины Петр Порошенко сменил генпрокурора Виктора Шокина на Юрия Луценко якобы под предлогом борьбы с коррупцией, отметил Олевич.

Демократы уверены, что Байден, вмешиваясь во внутреннюю политику Украины руководствовался не своими личными интересами, и интересами своего сына, а вопросами борьбы с коррупцией в стране.

«Это вопрос интерпретаций и трактовки с обеих сторон. Эта история палка о двух концах. Она ударяет и по администрации Трампа, и по Джозефу Байдену. Так как одновременно Трамп обвиняется в действиях в разрез с американским законодательством. При этом критикуют очень активное участие семьи Джозефа Байдена и его сына в украинском бизнесе, лоббировании интересов некоторых украинских компаний и потенциальное участии Джо Байдена в прикрытии деятельности своего сына на Украине», — заключил американист.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.

Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров. В ответ Трамп заявил, что рассмотрит возможность публикации расшифровки своего разговора с Зеленским.

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года.